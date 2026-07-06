Польша подняла в воздух авиацию на фоне предполагаемой "активности РФ"

Опасающаяся "активности РФ" на Украине Польша подняла в небо истребители Польша подняла в воздух авиацию на фоне предполагаемой "активности РФ"

Москва6 июл Вести.Польские истребители были подняты в воздух на фоне предполагаемой "активности России на Украине". Об этом сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши в социальной сети Х​​​.

Были подняты истребители, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности отмечается в сообщении

Подобные сообщения польские военные публикуют регулярно. Как правило, такие меры совпадают по времени с объявлением воздушной тревоги на Украине. Так, Варшава сообщала об использовании авиации 24 марта и 3 апреля.

Польское командование заявляет, что подобные действия являются превентивными, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства страны, особенно в приграничных с Украиной районах.

Ранее Варшава сообщала о подъеме авиации 14 марта, 24 марта, 3 апреля, 16 апреля, 13 мая, 24 мая и 2 июня.

В Минобороны РФ неизменно подчеркивают, что полеты российских военных самолетов проходят строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.