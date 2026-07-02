Москва2 июлВести.Польша вновь подняла истребители на фоне активности авиации России в небе Украины, сообщает Оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши в соцсети Х.
В связи с активностью дальней авиации России на Украине, Польша задействовала военную авиацию, отмечает командование.
Польские наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационного обнаружения приведены в боевую готовность.
Подобные сообщения от ВС Польши поступают постоянно. Как правило, действия польских военных совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
Польское командование утверждает, что все эти меры являются превентивными, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства страны, особенно в приграничных с Украиной районах.
В частности, Польша сообщала о подъеме авиации 14 марта, 24 марта, 3 апреля, 16 апреля, 13 мая и 24 мая и 2 июня.