Польша подняла в воздух авиацию на фоне мнимой активности России на Украине

Польша вновь подняла авиацию на фоне мнимой активности России в небе Украины Польша подняла в воздух авиацию на фоне мнимой активности России на Украине

Москва2 июл Вести.Польша вновь подняла истребители на фоне активности авиации России в небе Украины, сообщает Оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши в соцсети Х.

В связи с активностью дальней авиации России на Украине, Польша задействовала военную авиацию, отмечает командование​​.

Польские наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационного обнаружения приведены в боевую готовность.

Подобные сообщения от ВС Польши поступают постоянно. Как правило, действия польских военных совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.

Польское командование утверждает, что все эти меры являются превентивными, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства страны, особенно в приграничных с Украиной районах.

В частности, Польша сообщала о подъеме авиации 14 марта, 24 марта, 3 апреля, 16 апреля, 13 мая и 24 мая и 2 июня.