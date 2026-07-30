Польская авиация была поднята в воздух из-за предполагаемой активности РФ

Польша подняла в воздух свою авиацию на фоне предполагаемой активности России Польская авиация была поднята в воздух из-за предполагаемой активности РФ

Москва30 июл Вести.Дежурные военные самолеты Польши поднялись в воздух на фоне предполагаемой активности России на Украине. Об этом оповестило в социальной сети Х оперативное командование родов вооруженных сил Польши.

В польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация ​​​... Наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности говорится в сообщении

По словам польских военных, предпринятые меры носят превентивный характер и обеспечивают безопасность территорий рядом с "уязвимыми районами".

В последнее время Варшава публикует такие сообщения регулярно. Как правило, такие действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.

14 июля польские истребители были подняты с авиабаз из-за российского самолета Ил-20, который пролетел над Балтикой. По словам министра обороны республики Владислава Косиняк-Камыша, Ил-20 был замечен над водами Балтийского моря на расстоянии 30 километров от Устки (город в Польше - прим. ред.).