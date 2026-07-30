Москва30 июлВести.Дежурные военные самолеты Польши поднялись в воздух на фоне предполагаемой активности России на Украине. Об этом оповестило в социальной сети Х оперативное командование родов вооруженных сил Польши.
В польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация ... Наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние готовностиговорится в сообщении
По словам польских военных, предпринятые меры носят превентивный характер и обеспечивают безопасность территорий рядом с "уязвимыми районами".
В последнее время Варшава публикует такие сообщения регулярно. Как правило, такие действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
14 июля польские истребители были подняты с авиабаз из-за российского самолета Ил-20, который пролетел над Балтикой. По словам министра обороны республики Владислава Косиняк-Камыша, Ил-20 был замечен над водами Балтийского моря на расстоянии 30 километров от Устки (город в Польше - прим. ред.).