Москва14 июлВести.Польские истребители были подняты с авиабаз из-за российского самолета Ил-20, пролетевшего над Балтикой, заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
По его словам, Ил-20 был замечен над водами Балтийского моря примерно в 30 километрах от Устки (город в Польше).
Над международными водами произошел перехват нашей дежурной парой российского самолетасказал Косиняк-Камыш журналистам
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что все военные авиационные операции России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Российские самолеты не пересекают границы других государств и избегают опасного сближения с иностранными воздушными судами.