Российский Ил-20 над Балтикой заставил Польшу поднять истребители с авиабаз Польша подняла истребители из-за российского Ил-20 над Балтикой

Москва14 июл Вести.Польские истребители были подняты с авиабаз из-за российского самолета Ил-20, пролетевшего над Балтикой, заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, Ил-20 был замечен над водами Балтийского моря примерно в 30 километрах от Устки (город в Польше).

Над международными водами произошел перехват нашей дежурной парой российского самолета сказал Косиняк-Камыш журналистам

Минобороны РФ неоднократно заявляло, что все военные авиационные операции России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Российские самолеты не пересекают границы других государств и избегают опасного сближения с иностранными воздушными судами.