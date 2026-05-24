Испугавшаяся "активности РФ" на Украине Польша подняла в небо истребители Истребители Польши поднялись в воздух из-за ситуации в авиапространстве Украины

Москва24 мая Вести.Находившиеся на боевом дежурстве истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Польши и их союзников по НАТО были подняты в небо на фоне "активизации России в воздушном пространстве Украины", сообщили представители оперативного командования родов польской армии.

В размещенном в соцсети X комментарии утверждается, что "в связи с активностью Дальней авиации Российской Федерации" на Украине в Варшаве было принято решение задействовать "боевую авиацию"​​​.

Кроме этого, в публикации отмечено, что в связи с ситуацией в состояние готовности также были приведены находящиеся на земле подразделения системы противовоздушной обороны и радиолокационного обнаружения.

Подобные сообщения польские военные в последнее время публикуют регулярно, и эти меры, как правило, совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине. В частности, в Варшаве сообщали о задействовании авиации 24 марта и 3 апреля 2026 года.

13 мая министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что истребители ВВС страны сопроводили в международном воздушном пространстве над Балтийским морем российский самолет Ил-20.