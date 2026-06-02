Польша вновь подняла в небо истребители из-за "активности" ВС РФ на Украине

Польша подняла в воздух авиацию на фоне якобы активности РФ на Украине Польша вновь подняла в небо истребители из-за "активности" ВС РФ на Украине

Москва2 июн Вести.Польские военные подняли в небо истребители на фоне предполагаемой активности российской авиации в ходе спецоперации на Украине, сообщили в оперативном командовании родов Вооруженных сил Польши в соцсети Х.

Как утверждается, в воздушном пространстве Польши "началось применение военной авиации"​​​ в связи с "активностью Российской Федерации" на Украине.

Позднее командование проинформировало о том, что действия военной авиации в небе над Польшей были остановлены.

Польша регулярно публикует подобные сообщения – как правило, они совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.

Варшава, в частности, сообщала о подъеме авиации 14 марта, 24 марта, 16 апреля, 13 мая и 24 мая.

В Минобороны России неизменно подчеркивают, что полеты военных самолетов РФ осуществляются строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.