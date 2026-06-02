Москва2 июнВести.Польские военные подняли в небо истребители на фоне предполагаемой активности российской авиации в ходе спецоперации на Украине, сообщили в оперативном командовании родов Вооруженных сил Польши в соцсети Х.
Как утверждается, в воздушном пространстве Польши "началось применение военной авиации" в связи с "активностью Российской Федерации" на Украине.
Позднее командование проинформировало о том, что действия военной авиации в небе над Польшей были остановлены.
Польша регулярно публикует подобные сообщения – как правило, они совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
Варшава, в частности, сообщала о подъеме авиации 14 марта, 24 марта, 16 апреля, 13 мая и 24 мая.
В Минобороны России неизменно подчеркивают, что полеты военных самолетов РФ осуществляются строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.