Через несколько недель Польша получит на вооружение истребители F-35

Москва11 мая Вести.Польша через несколько недель получит на вооружение американские истребители F-35. Об этом заявил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, которые приводит издание "Виртуальная Польша"​​​, конфликт на Ближнем Востоке может перенести сроки поставки некоторых видов американского вооружения.

У нас очень много контрактов с США, и большинство из них выполняется в строгом соответствии с условиями. F-35 через несколько недель прибудут в Польшу сказал Косиняк-Камыш

Польша закупила 32 самолета F-35A, которые будут дислоцированы на базах в Ласке и Свидвине. Также страна получит 96 вертолетов Apache, восемь из которых уже находится в эксплуатации польской армии, а также системы разведки.