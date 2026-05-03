Израиль одобрил закупку у США F-35 и F-15IA

Израиль усиливает ВВС: закупка истребителей F-35 и F-15IA утверждена Израиль одобрил закупку у США F-35 и F-15IA

Москва3 мая Вести.Министерство обороны Израиля одобрило крупную закупку американских истребителей F-35 и F-15IA. Речь идет о расширении парка боевой авиации в рамках долгосрочной программы модернизации, общий объем сделки оценивается в "десятки миллиардов шекелей".

По данным пресс-службы израильского оборонного ведомства, планируется формирование четвертой эскадрильи истребителей F-35 производства компании Lockheed Martin, а также второй эскадрильи F-15IA, выпускаемых Boeing. Точное количество самолетов не раскрывается.

Контракты предусматривают не только поставку техники, но и ее интеграцию в систему ВВС Израиля, а также обслуживание, поставку запчастей и логистическую поддержку.

В Минобороны Израиля подчеркивают, что закупка является частью масштабной программы укрепления обороноспособности и технологического развития армии. Проект направлен на обеспечение долгосрочного "качественного превосходства" ВВС и внедрение новых технологий, включая автономные системы и современные средства защиты.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац отметил, что цель программы – обеспечить армию средствами, позволяющими действовать "в любое время и в любом месте", а также поддерживать высокий уровень безопасности страны в долгосрочной перспективе.