Москва3 июл Вести.Киевский режим может устроить провокации на территории Польши. Такое мнение в статье для KP.RU высказал обозреватель Александр Гришин.

Он прокомментировал публикацию в британском издании The Telegraph. В ней утверждается, что разведка США предупредила Варшаву о якобы готовящихся со стороны России провокациях в отношении польской территории, в том числе об атаке при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объекты критической инфраструктуры Польши.

После этого, отметил Гришин, ряд экспертов начали предполагать, что Европа и США сами готовят провокационные акции против Польши, чтобы обвинить в этом Россию и "развязать руки" Североатлантическому альянсу.

Если кто и устроит такую провокацию, то не Европа и США, которые, кстати, пока так и не свели свои позиции окончательно в единую, а Украина написал обозерватель

Ранее политолог Юрий Светов объяснил, что споры между Польшей и Украиной усугубляются из-за исторических вопросов, включая Волынскую резню и создание на Украине национального пантеона, а также экономических противоречий между двумя странами.