Москва5 июл Вести.Появление новой американской военной базы на территории Польши имеет для России большее значение, нежели разногласия между Варшавой и Киевом. Об этом заявил писатель Захар Прилепин.

В беседе с ТАСС он отметил, что основное внимание следует уделять не конфликту между Польшей и Украиной, а действиям НАТО в регионе. По мнению собеседника агентства, разлад двух государств не приведет к военным действиям.

Волновать должно то, что стоит за этим. За этим стоит у нас Евросоюз, НАТО и США. И появление новой военной базы американской на территории Польши, о которой буквально сейчас вышло определенное количество новостей, - это куда более важная новость. Вот она имеет значение подчеркнул писатель

Он также выразил мнение, что нынешние противоречия между Варшавой и Киевом связаны с внутренней политикой – "шумиха" необходима для поддержания "политического реноме". При этом в случае необходимости обе страны могут выступить единым фронтом против России, уверен Прилепин.

Ранее политолог Юрий Светов рассказал об истоках противоречий Польши и Украины. По его словам, конфликт стал усугубляться из-за споров о Волынской резне и идеи Украины создать пантеон национальных героев.