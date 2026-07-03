Москва3 июл Вести.Споры между Польшей и Украиной усугубляются из-за исторических вопросов, включая Волынскую резню и создание национального пантеона, а также экономических противоречий, которые первыми прочувствовали польские фермеры. Такое мнение ИС "Вести" выразил политолог Юрий Светов.

Конфликт между Варшавой и Киевом начал усугубляться из-за споров о Волынской резне, а идея Украины создать пантеон национальных героев, куда войдут многие ненавистники Польши и ее населения, усугубила противоречия.

[Конфронтация] между Польшей и Украиной зайдет очень далеко, ведь вроде начались споры сначала о Волынской резне, о конкретных людях. А теперь выясняется, что принят закон на Украине о создании национального пантеона. И если посмотреть, кого они хотят в национальный пантеон поместить? Как я понимаю, там всякого рода люди, военные, в том числе которые, как нынешняя власть полагает, принесли славу Украине своими победами, в первую очередь над русскими, но и над поляками тоже. Если верить сообщениям прессы, то генералов, украинцев, которые в годы Великой Отечественной войны громили гитлеровцев, там нет. Там будут совсем иные люди объяснил Светов

Он добавил, что противоречия между странами тянутся столетиями и начинают выплескиваться наружу.

Учитывая пантеон исторических героев, исторической памяти, что противоречие между Польшей и Украиной или тем, что раньше имело другие названия, но находилось на территории, где нынче Украина, тянется уже столетия. И оно начало выплескиваться. Вот пошли такие заявления, когда вдруг, говоря о Волынской резне, руководитель Польши употребляет выражение "малая Польша", подразумевая земли. У них экономические противоречия, у них в чем-то схожие экономики. И это первыми просекли, простите, польские фермеры. Помните все эти протесты на границах, запреты ввоза, потому что сельхозпродукция Украины вполне способна в силу более плодородных земель вытеснить продукцию Польши заявил Светов

Эксперт также отметил, что украинская позиция просителей и жертв совпадает с польским нарративом о всеобщей вине перед Польшей.

Все обязаны, все виноваты перед Польшей. Не только Советский Союз и Россия, виновата Германия, виновата Британия, виновата Франция, они за это должны платить. Украинцы научились у них этому. Они же тоже вечная жертва. Все им должны и всем обязаны. Вот заявление после нашего массированного удара по Украине: какое заявление [лидера киевского режима Владимира] Зеленского? "Вы где? Вы обещали ракеты давать, обещали деньги. Где они?" Он попрекает Норвегию: "Ты обещала дать 200 ракет. Где они?". И вот эта позиция просителей, требователей, жертв – они и сошлись вместе. Один другого лучше заключил политолог

Ранее сообщалось, что Варшава отказала Украине в поставке истребителей МиГ-29. Польские власти решили отправить самолеты на утилизацию.