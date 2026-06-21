"Создать иллюзию": эксперт предположил, что стоит за конфликтом Киева и Варшавы Политолог: конфликт Польши и Украины может оказаться психологической операцией

Москва21 июн Вести.Конфликт между Украиной и Польшей может оказаться информационно-психологической операцией против России, чтобы отвлечь ее внимание, заявил изданию NEWS.ru военный политолог, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Ранее Варшава раскритиковала украинские власти за торжественное перезахоронение останков одного из главарей Организации украинских националистов (ОУН, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Владимир Зеленский был лишен польского ордена Белого Орла, после чего от этой награды отказались ряд украинских чиновников и экс-президенты страны.

…Нам не стоит поддаваться на эту политическую игру под названием «ссора Польши с Украиной». Я не исключаю, что это информационно-психологическая операция в отношении России — создать у нас иллюзию, что сейчас Украина и Польша рассорятся отметил политолог

По его словам, обманчиво впечатление, что в Польше «якобы начали прозревать» и перестанут поставлять Киеву оружие и боеприпасы.

Весь этот шум больше направлен на польское общество, что якобы правительство принимает какие-то меры… Но возникает вопрос: что на самом деле меняется? Ничего не меняется добавил эксперт

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига указал на существенное усиление в Польше антиукраинских настроений, а также о многих фактах нападений на украинцев, их унижений и буллинга детей.