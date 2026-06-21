Экс-президент Польши заявил о "войне" с Украиной Коморовский назвал лишение Зеленского ордена "войной за медали"

Москва21 июн Вести.Между Варшавой и Киевом разразилась "война за медали", считает бывший президент Польши Бронислав Коморовский. Об этом он рассказал в интервью Polsat News.

Бывший лидер прокомментировал ситуацию вокруг лишения главы киевского режима Владимира Зеленского ордена Белого орла. Коморовский отметил, что действия польского и украинского руководства привели к обострению исторических разногласий между двумя странами.

Оба президента упорно работали над тем, чтобы навредить польско-украинским отношениям и вытащить на поверхность проблемы, унаследованные от истории. Они несут ответственность за то, что происходит сегодня. Ясно, что разразилась, так сказать, война за медали сказал экс-президент

Поводом для спора стала государственная церемония перезахоронения главаря Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ как экстремистская) Андрея Мельника на Украине, а также присвоение имени "героев Украинской повстанческой армии (УПА, признана в РФ экстремистской организацией и запрещена)" одному из подразделений ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла.