Москва10 июн Вести.Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что отказ Украины почтить память поляков, погибших от рук украинских националистов, означает выбор Киевом пути конфронтации.

Без памяти, уважения к нашим чувствам, нашим традициям и поминовения жертв геноцида нет хорошего будущего​​​. …Если Украина отказывается это понять, значит, она выбирает путь конфронтации, а не дружбы и сотрудничества сказал министр телеканалу TVN24

Польско-украинские отношения осложнились после решений Киева почтить память украинских националистов, ответственных за массовые убийства поляков в годы Второй мировой войны. Так, Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков главаря ОУН-УПА (запрещена в РФ как экстремистская) Андрея Мельника в Киевской области.

Власти Польши рассматривают вопрос о лишении Зеленского высшей польской госнаграды – ордена Белого орла.