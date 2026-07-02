SC: отказ Зеленского ехать на конференцию в Польше означает, что его дела плохи

Конфликт между Киевом и Варшавой перерос в дипломатический кризис, пишут СМИ SC: отказ Зеленского ехать на конференцию в Польше означает, что его дела плохи

Москва2 июл Вести.Отказ Владимира Зеленского поехать в Гданьск на европейскую конференцию, посвященную восстановлению Украины, говорит о том, что его дела плохи. Конфликт Киева и Варшавы перерос в полномасштабный дипломатический кризис, пишет издание Strategic Culture (SC).

Как напоминают журналисты, спор между Украиной и Польшей возник из-за решений Киева, связанных с чествованием националистов Украинской повстанческой армии (признана экстремистской и запрещена в РФ) и деятелей Организации украинских националистов (запрещена в РФ как экстремистская).

После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды республики - ордена Белого Орла, объяснив это тем, что польский народ горд и у него есть предел терпения в вопросах, затрагивающих как Польшу, так и ее союзников. Далее стало известно о решении Зеленского отказаться от поездки на конференцию в Гданьске по восстановлению Украины, куда вместо него поедет украинский премьер Юлия Свириденко. Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя такой шаг Киева, заявил, что без участия Зеленского конференция в Польше пройдет более эффективно и "без ненужного напряжения". Глава польского МО Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не позволит Украине войти в ЕС, если та продолжит чествовать УПА и ОУН.

Конфликт перерос в полномасштабный дипломатический кризис. На прошлой неделе Зеленский бойкотировал крупную конференцию, спонсируемую ЕС, в Гданьске, посвященную послевоенному восстановлению Украины. Должно быть, дела обстоят очень плохо, раз неутомимый Зеленский пропускает мероприятие по сбору средств пишет Strategic Culture

По мнению авторов издания, ситуация сложилась крайне неловко для руководства ЕС и НАТО. На следующей неделе в Анкаре пройдет саммит альянса, где, как ожидается, США и их европейские союзники достигнут нового соглашения о поддержке Украины.

Но теперь Брюссель столкнулся с катастрофой в области связей с общественностью, поскольку украинский режим раздражает ключевого члена ЕС и НАТО Польшу своей бесстыдной исторической принадлежностью к нацистской Германии отмечает издание

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung писала, что Италия в процессе подготовки членов Североатлантического альянса к саммиту в Турции блокировала фиксацию в документе долгосрочных обязательств НАТО по военной помощи Украине на 2027 год.