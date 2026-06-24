Туск: конференция по Украине в Гданьске пройдет эффективнее без Зеленского

Туск: конференция по Украине будет более конструктивной без Зеленского Туск: конференция по Украине в Гданьске пройдет эффективнее без Зеленского

Москва24 июн Вести.Отсутствие главы киевского режима Владимира Зеленского сделает конференцию по вопросу восстановления Украины в Гданьске более эффективной. Об этом рассказал польский премьер Дональд Туск, его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что не разочарован из-за отсутствия Зеленского.

С моей точки зрения, это означает, наверное, даже более эффективное проведение конференции - без ненужного напряжения сказал Туск

Накануне стало известно, что глава киевского режима не поедет на конференцию по восстановлению Украины, которая пройдет в Польше. Украинскую делегацию возглавит премьер-министр Юлия Свириденко.

Между тем в администрации польского президента Кароля Навроцкого выразили надежду, что на предстоящей конференции Туск будет отстаивать интересы своей страны, а не заниматься "сбором средств для Зеленского".