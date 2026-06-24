Москва24 июнВести.Отсутствие главы киевского режима Владимира Зеленского сделает конференцию по вопросу восстановления Украины в Гданьске более эффективной. Об этом рассказал польский премьер Дональд Туск, его слова приводит ТАСС.
Он подчеркнул, что не разочарован из-за отсутствия Зеленского.
С моей точки зрения, это означает, наверное, даже более эффективное проведение конференции - без ненужного напряжениясказал Туск
Накануне стало известно, что глава киевского режима не поедет на конференцию по восстановлению Украины, которая пройдет в Польше. Украинскую делегацию возглавит премьер-министр Юлия Свириденко.
Между тем в администрации польского президента Кароля Навроцкого выразили надежду, что на предстоящей конференции Туск будет отстаивать интересы своей страны, а не заниматься "сбором средств для Зеленского".