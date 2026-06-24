В МИД Украины объяснили, почему Свириденко поедет в Польшу вместо Зеленского Премьер Свириденко поедет в Польшу вместо Зеленского во избежание скандалов

Москва24 июн Вести.На конференцию по восстановлению Украины в польский город Гданьск вместо главы киевского режима Владимира Зеленского поедет премьер-министр Юлия Свириденко, чтобы избежать излишней политизации и скандалов. Об этом сообщил представитель украинского МИД Георгий Тихий.

Напряженность между Украиной и Польшей возросла из-за решения Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА" (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Решение, принятое о том, что в этом году премьер-министр возглавит делегацию Украины на эту конференцию - абсолютно оправданное. Оно направлено на то, чтобы конференция оставалась в прагматичных, экономических и правильных рамках, без излишней политизации и без скандалов… И со стороны Польши — тоже правительственная делегация, будет премьер Дональд Туск цитирует представителя МИД издание NV

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла.

Позже министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина будет предпринимать "зеркальные шаги" в отношении Польши в случае недружественных действий со стороны Варшавы.