Конференция по Украине в Гданьске может сорваться из-за скандала с Зеленским Bloomberg: скандал с УПА рискует сорвать конференцию по Украине в Гданьске

Москва23 июн Вести.Конфликт между президентом Польши Каролем Навроцким и главой киевского режима Владимиром Зеленским из-за героизации Украинской Повстанческой Армии (УПА, экстремистская организация, запрещенная в РФ) может привести к срыву конференции по восстановлению Украины в Гданьске. Об этом пишет Bloomberg.

Речь идет о международной конференции Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026)​​​, которая запланирована на 25-26 июня в Гданьске. Ее участниками станут, в частности, представители ЕС и руководители крупных корпораций.

Исторические обиды угрожают сорвать ежегодную конференцию по... Украине в Польше и подорвать связи с одним из... важных европейских союзников [Киева] говорится в публикации

Агентство отмечает, что до сих пор не ясно, примет ли участие в конференции глава киевского режима.

Конфликт между Навроцким и Зеленским обострился после решения Киева присвоить одному из подразделений ВСУ наименование "героев УПА". После этого президент Польши лишил главу киевского режима высшей польской награды – ордена Белого орла. В ответ на это от своих наград отказались еще несколько украинских государственных деятелей: бывшие президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), глава МИД республики Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и украинский посол в Варшаве Василий Боднар.