Навроцкого не позвали на конференцию по восстановлению Украины

Навроцкого не пригласили на встречу по восстановлению Украины Навроцкого не позвали на конференцию по восстановлению Украины

Москва23 июн Вести.Президент Польши Кароль Навроцкий не получил приглашение на международную конференцию по восстановлению Украины, которая пройдет в Гданьске. Об этом журналистам сообщил глава бюро по международной политике при администрации польского лидера Марчин Пшидач, его слова передает ТАСС.

Кароль Навроцкий не получил приглашение на конференцию в Гданьске, организатором которой является правительство Польши" ... Приглашения составлялись совместно премьером Дональдом Туском и Владимиром Зеленским - они приглашали заграничных партнеров. Президент не поедет на мероприятие, на которое его не пригласили сообщил Пшидач на брифинге, который транслировался в соцсетях канцелярии Навроцкого

Конференция по восстановлению Украины должна состояться в Гданьске 25-26 июня. При этом участие Зеленского остается под вопросом на фоне напряженности в польско-украинских отношениях и решения Навроцкого лишить его ордена Белого орла.

Обострение связано с историческими разногласиями, которые могут повлиять на проведение ежегодной конференции и осложнить отношения Украины с одним из ее ключевых европейских союзников. Навроцкий решил лишить Зеленского высшей государственной награды Польши после того, как Украина присвоила одному из воинских подразделений имя националистических деятелей, причастных, по польской оценке, к убийствам польских мужчин, женщин и детей во время Второй мировой войны.

Зеленский и другие украинские чиновники вернули польские награды, а представители польского руководства заявили, что политическая напряженность создает риски для делового сотрудничества и заключения новых соглашений.