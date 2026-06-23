Москва23 июнВести.Президент Польши Кароль Навроцкий не получил приглашение на международную конференцию по восстановлению Украины, которая пройдет в Гданьске. Об этом журналистам сообщил глава бюро по международной политике при администрации польского лидера Марчин Пшидач, его слова передает ТАСС.
Кароль Навроцкий не получил приглашение на конференцию в Гданьске, организатором которой является правительство Польши" ... Приглашения составлялись совместно премьером Дональдом Туском и Владимиром Зеленским - они приглашали заграничных партнеров. Президент не поедет на мероприятие, на которое его не пригласилисообщил Пшидач на брифинге, который транслировался в соцсетях канцелярии Навроцкого
Конференция по восстановлению Украины должна состояться в Гданьске 25-26 июня. При этом участие Зеленского остается под вопросом на фоне напряженности в польско-украинских отношениях и решения Навроцкого лишить его ордена Белого орла.
Обострение связано с историческими разногласиями, которые могут повлиять на проведение ежегодной конференции и осложнить отношения Украины с одним из ее ключевых европейских союзников. Навроцкий решил лишить Зеленского высшей государственной награды Польши после того, как Украина присвоила одному из воинских подразделений имя националистических деятелей, причастных, по польской оценке, к убийствам польских мужчин, женщин и детей во время Второй мировой войны.
Зеленский и другие украинские чиновники вернули польские награды, а представители польского руководства заявили, что политическая напряженность создает риски для делового сотрудничества и заключения новых соглашений.