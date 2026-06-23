После скандала Зеленский отправил вместо себя в Польшу Свириденко Вместо Зеленского украинскую делегацию в Гданьске возглавит Свириденко

Москва23 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не поедет на конференцию по восстановлению Украины, которая пройдет в польском Гданьске. Украинскую делегацию возглавит премьер-министр Юлия Свириденко.

Об этом сообщила сама Свириденко. Она уточнила, что в состав делегации также войдут представители бизнеса, государственных компаний, общественных организаций, правительства и парламента.

Зеленский не поедет в Польшу. Украину на конференции по восстановлению будет представлять Свириденко говорится в Telegram-канале РБК-Украина

До публичного конфликта Зеленского с президентом Польши Каролем Навроцким было анонсировано участие в мероприятии главы киевского режима.

Организатором конференции является польское правительство, поэтому приглашениями занимались премьер-министр Польши Дональд Туск и непосредственно Зеленский. В результате Навроцкого не пригласили, сообщил журналистам глава бюро по международной политике при администрации польского лидера Марчин Пшидач.

До этого решение Навроцкого, который лишил Зеленского ордена Белого орла, Туск назвал ошибкой и отметил, что в политике "ошибка хуже преступления".

Отношения между Зеленским и Навроцким обострились после того, как Киев присвоил одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА" (организация признана террористической и запрещена в РФ), которая сотрудничала с нацистами в годы Великой Отечественной войны.