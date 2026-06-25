Журналист Боуз рассказал, почему Зеленский не поедет на саммит в Польше Журналист Боуз: Зеленский пропустит важный саммит в Польше из-за скандала с УПА

Москва25 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не поедет в Польшу на саммит по вопросу восстановления Украины, поскольку боится скандала из-за героизации УПА (экстремистская организация, запрещенная в России). Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.

Зеленский решил увильнуть от крупного саммита по восстановлению Украины из-за скандала с нацистскими коллаборационистами. Киев признает, что Зеленский пропускает конференцию в Польше, которая переполнена его крупнейшими западными сторонниками, чтобы избежать скандалов говорится в публикации

Журналист отметил, что хозяева съезда также явно не будут рады видеть у себя главу киевского режима. По его словам, "Варшава в ярости" из-за того, что украинские власти так открыто почитают нацистов, от рук которых в годы Второй мировой войны погибли более 100 тысяч поляков.

Скандал, о котором идет речь, вспыхнул после участия Зеленского в перезахоронении одного из лидеров УПА и его супруги в Киевской области. Также глава киевского режима присвоил отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ название "имени героев УПА". После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей польской награды – ордена Белого орла.