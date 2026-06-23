Москва23 июнВести.Международная конференция по восстановлению Украины (URC 2026) в польском Гданьске состоится вне зависимости от личного присутствия на ней Владимира Зеленского. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, открывая заседание кабинета министров страны.
Ранее бывший посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий сообщил, что Зеленский может отказаться от поездки на мероприятие. По информации экс-посла, украинский лидер остался "обиженным" решением президента Польши лишить его награды из-за героизации нацистов.
Польский премьер подчеркнул решимость Варшавы провести форум вопреки возникающим политическим сложностям.
Мы организовали конференцию по восстановлению Украины в Гданьске. Она состоится несмотря на то, кто портит нашу работу в данный момент – в Варшаве или в Киевезаявил Туск
Он добавил, что украинская сторона самостоятельно определит состав своих представителей
Не я буду решать, кто приедет на конференцию со стороны Украины. Там постоянно идут совещания – в Киеве. Независимо от того, какая делегация приедет с Украины, мы сделаем свою работудобавил премьер Польши
В рамках предстоящего саммита планируется подписание масштабного пакета двусторонних документов.
Мы подготовили на эту конференцию 200 соглашений и договоров, в том числе множество польско-украинских. Речь идет о совместных предприятиях, совместном бизнесе после окончания войнызаключил Туск
Конференция Ukraine Recovery Conference 2026 пройдет в Гданьске 25-26 июня под совместным организаторством Польши и Украины. Примечательно, что на мероприятие не был приглашен и сам президент Польши Кароль Навроцкий, что указывает на сложный дипломатический контекст вокруг подготовки форума.