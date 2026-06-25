Туск: для вступления в ЕС Украине нужно осмыслить историю Туск назвал осмысление истории условием для вступления Украины в ЕС

Москва25 июн Вести.Для присоединения к объединенной Европе Украина должна понять сложные вопросы своей истории и на деле продемонстрировать готовность к примирению. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, открывая очередную конференцию по восстановлению Украины в Гданьске.

Его выступление транслировал телеканал TVP Info.

Украина, и это заслуженно, хочет быть частью объединенной Европы. Всегда условием настоящего объединения было понимание своей истории и настоящая готовность к примирению сказал он

Обращаясь к украинцам и полякам, польский премьер подчеркнул, что будущее можно строить только на основе правды, взаимного уважения и понимания исторического прошлого.

Накануне Туск анонсировал, что на конференции в Гданьске он намерен сделать несколько жестких заявлений в адрес политиков, которые, по его мнению, неадекватно реагируют на разногласия, связанные со сложными страницами общей истории.

Он также заявил, что отсутствие главы киевского режима Владимира Зеленского на конференции по восстановлению Украины в Гданьске сделает ее работу более эффективной.