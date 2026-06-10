Туск считает необходимым участие Польши в возможных переговорах с РФ по Украине

Туск заявил о необходимости присутствия Польши за столом переговоров по Украине Туск считает необходимым участие Польши в возможных переговорах с РФ по Украине

Москва10 июн Вести.Польша обязана участвовать в переговорах с Россией по вопросу об урегулировании кризиса на Украине, заявил премьер-министр восточноевропейской страны Дональд Туск.

При этом он скептически высказался о предложении представителей ряда европейских стран начать диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Я очень осторожно отношусь к идеям, звучащим в Западной Европе, относительно скорейшего начала диалога или переговоров с Путиным по Украине цитирует Туска агентство Reuters

Польский премьер также отметил, что Варшава не поддерживает формат "Е3", который включает Великобританию, Францию и Германию, но исключает других европейских партнеров Украины.

Политик отметил, что обсудил этот вопрос с главой правительства Италии Джорджей Мелони, которая также выразила недовольство подобным подходом.

Туск подчеркнул, что любые договоренности, достигнутые без участия Польши, не будут для нее обязательными.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что европейские страны должны напрямую участвовать в консультациях по вопросу об урегулировании украинского конфликта.