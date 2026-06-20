Сикорский: Польша должна участвовать в переговорах с РФ по Украине как сосед

"Мы соседи": в Польше изъявили желание участвовать в переговорах по Украине Сикорский: Польша должна участвовать в переговорах с РФ по Украине как сосед

Москва20 июн Вести.Варшава должна сесть за стол переговоров с Москвой по украинскому урегулированию на правах соседства как с РФ, так и с Украиной. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Глава польского МИД утверждает, что республика несет определенные риски на фоне военной поддержки Киева, а потому заслуживает участия в переговорном процессе.

Мы соседи как России, так и Украины, а вы, Германия, – нет сказал Сикорский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что польские власти, лишив главу киевского режима Владимира Зеленского ордена Белого орла, наконец-то смогли обнаружить сторонников нацизма на Украине.