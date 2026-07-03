Туск призвал не обещать Киеву новую финансовую помощь на саммите НАТО Туск попросил польскую делегацию воздержаться от обещаний Киеву на саммите НАТО

Москва3 июл Вести.Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польскую делегацию на предстоящем саммите НАТО не брать на себя новых обязательств по финансовой поддержке Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляция которой велась в социальных сетях его канцелярии.

По словам главы правительства, Польша уже несет значительную нагрузку, связанную с обеспечением безопасности восточной границы Европейского союза, и это необходимо учитывать при обсуждении новых инициатив.

Я обращаюсь здесь ко всей делегации с просьбой проявлять осторожность в отношении каких-либо заявлений о дальнейшей финансовой поддержке со стороны Польши сказал Туск

Премьер подчеркнул, что его позиция не означает отказа от поддержки Украины. Он отметил, что считает необходимым учитывать объем обязательств, которые уже выполняет Польша.

Ранее издание Strategic Culture писало, что конфликт Польши и Украины, возникший после решения Киева о чествованиях украинских националистов, перерос в полномасштабный дипломатический кризис. По мнению издания, ситуация стала крайне неловкой для руководства ЕС и НАТО.