РИА Новости: сотни человек в Гданьске вышли на антиукраинский митинг

Антиукраинский митинг в польском Гданьске собрал несколько сотен человек РИА Новости: сотни человек в Гданьске вышли на антиукраинский митинг

Москва25 июн Вести.Сотни человек вышли на антиукраинский митинг в польском Гданьске, где сейчас проходит конференция по Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию очевидца.

Несколько сотен человек собрались в центре Гданьска и резко выражают свое недовольство поведением украинских властей, которые все сильнее занимаются героизацией нацистских преступников указано в сообщении

В Гданьске с 25 по 26 июня проходит Международная конференция по восстановлению Украины на фоне скандала между странами из-за прославления Киевом украинских пособников нацистов, ответственных в том числе за уничтожение польского населения на западе Украины.

Ранее стало известно об отказе главы киевского режима Владимира Зеленского участвовать в конференции. Он поручил возглавить украинскую делегацию премьер-министру Юлии Свириденко после публичного скандала, связанного с присвоением одному из подразделений ВСУ имени "героев УПА" (организация признана террористической и запрещена в РФ), которая сотрудничала с нацистами в годы Великой Отечественной войны.