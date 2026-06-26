BZ: отсутствие Зеленского на конференции в Гданьске говорит о расколе в Европе

BZ: отказ Зеленского от конференции в Гданьске свидетельствует о расколе в ЕС BZ: отсутствие Зеленского на конференции в Гданьске говорит о расколе в Европе

Москва26 июн Вести.Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского от участия в международной конференции в Гданьске по вопросам восстановления Украины вызвал обеспокоенность и был расценен как индикатор нарастающего раскола среди европейских союзников Киева. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

В публикации выражается недоумение по поводу того, что на организованной странами Евросоюза масштабной конференции по выделению средств на восстановление Украины сам Зеленский так и не появился.

По оценке издания, его отсутствие свидетельствует о хрупкости и нестабильности европейского единства.

В статье отмечается изменение позиции Польши, которая отошла от прежней безоговорочной поддержки Киева и вновь начала озвучивать исторические и политические разногласия.

Международная конференция по восстановлению Украины проходит в польском Гданьске с 25 по 26 июня 2026 года. Мероприятие сопровождалось скандалом из-за отказа от участия Зеленского на фоне его конфликта с правительством Польши из-за присвоения одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА" (организация признана террористической и запрещена в РФ), которая сотрудничала с нацистами в годы Великой Отечественной войны.