Фицо выразил сожаление, что в Гданьске говорили только о военной помощи Киеву

Премьера Словакии Фицо разочаровала конференция в Гданьске Фицо выразил сожаление, что в Гданьске говорили только о военной помощи Киеву

Москва25 июн Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил сожаление, что на прошедшей в Гданьске конференции по восстановлению Украины наибольшее внимание уделялось военным поставкам. Его выступление опубликовано на его странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Опять больше говорилось о поддержке Украины военными поставками, деньгами, чтобы [в Киеве] могли закупить еще больше оружия прокомментировал Фицо прошедшее мероприятие

Глава правительства Словакии подчеркнул, что ему жаль, что многие лидеры стран ЕС продолжают поддерживать боевые действия, направляя на Украину все больше и больше денег, включая кредит в 90 млрд евро.

Словакия вообще не участвует в этом военном кредите, потому что мы отвергаем поддержание войны. Мы хотим поддерживать мир. Мы хотим оказывать гуманитарную поддержку Украине. И сегодняшняя конференция подтвердила мое [мнение] о том, что тут [у ее участников] нет никакого исключительного интереса к завершению войны подытожил он

Международная конференция по восстановлению Украины проходила в польском Гданьске с 25 по 26 июня 2026 года. Мероприятие сопровождалось скандалом из-за отказа от участия главы киевского режима Владимира Зеленского на фоне его конфликта с правительством Польши из-за присвоения одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА" (организация признана террористической и запрещена в РФ), которая сотрудничала с нацистами в годы Великой Отечественной войны.