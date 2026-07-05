Фицо: страны, больше всего поддерживающие Киев, будут против его членства в ЕС

Премьер Словакии указал на парадокс в отношениях Украины и стран ЕС Фицо: страны, больше всего поддерживающие Киев, будут против его членства в ЕС

Москва5 июл Вести.Страны – члены Евросоюза, оказывающие наибольшую военную помощь Украине, будут мешать ее вступлению в ЕС. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По мнению Фицо, Украина не может быть впереди более подготовленных к членству в ЕС стран, таких как Сербия, Албания и Черногория.

Запомните парадокс: те страны, которые больше всего в военном плане поддерживают Украину в войне против России, будут теми, кто больше всего будут мешать ее членству в Европейском союзе, поскольку будут беспокоиться из-за влияния Украины на бюджет Европейского союза заявил он в интервью агентству TASR

Словацкий премьер указал, что Киев имеет право быть заинтересованным во вступлении в Евросоюз, однако для этого он должен выполнить все условия.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не позволит Украине присоединиться к Евросоюзу, если Киев продолжит чествовать националистов Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в РФ) и деятелей Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ как экстремистская).