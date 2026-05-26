Фицо: Украина должна сделать шаги к миру ради вступления в ЕС Фицо назвал условие для вступления Украины в Евросоюз

Москва26 мая Вести.Украина должна пойти на уступки, если она хочет быть частью Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его слова передает агентство ТАСС.

Он подчеркнул, что в Словакии сдержанно встретили предложение канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить Украине особый статус "ассоциированного члена" Евросоюза, позволяющий представителям страны принимать участие в работе руководящих институтов сообщества без права голоса.

Если Украине должен быть дан такой статус [ассоциированного члена ЕС] … то мы должны что-то ожидать в обмен на это от Украины. Нужно ожидать, чтобы Украина сделала какие-то шаги к миру заявил Фицо

При этом словацкий премьер также отметил, что в состав Евросоюза до Украины еще должны быть приняты Сербия, Албания и Черногория. По его словам, присоединение Киева к сообществу раньше этих государств стало бы "очень негативным сигналом для жителей [стран] западной части Балкан, которые действительно гораздо дальше продвинулись в процессе принятия в [ЕС], чем Украина".

Как ранее заявил Фицо, в ЕС сейчас нет необходимой атмосферы для шагов навстречу, и Киеву в любом случае предстоит выполнить стандартные условия для вступления в организацию.

При этом сам глава киевского режима Владимир Зеленский выступил против предложения Мерца о предоставлении Украине статуса ассоциированного члена Европейского союза. Он назвал такой вариант "несправедливым" и заявил, что Украина должна двигаться к полноценному членству в объединении.