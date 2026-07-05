Фицо назвал достижение мира главным условием для вступления Украины в Евросоюз

Фицо назвал обязательное условие для вступления Украины в ЕС Фицо назвал достижение мира главным условием для вступления Украины в Евросоюз

Москва5 июл Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ключевым условием для вступления Украины в Европейский союз (ЕС) является достижение мира.

Словацкий премьер подчеркнул, что страны ЕС должны принимать активное участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что добиться его завершения можно только путем диалога.

Никто не будет поддерживать вступление страны в ЕС, если эта страна находится в военном конфликте. Абсолютным условием [для вступления Украины в Евросоюз] является мир приводит агентство TASR слова Фицо

Ранее премьер-министр Словакии заявил, что намерен сделать все возможное, чтобы страна не участвовала в предоставлении кредитов на военные нужды Киева.