Москва5 июлВести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ключевым условием для вступления Украины в Европейский союз (ЕС) является достижение мира.
Словацкий премьер подчеркнул, что страны ЕС должны принимать активное участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что добиться его завершения можно только путем диалога.
Никто не будет поддерживать вступление страны в ЕС, если эта страна находится в военном конфликте. Абсолютным условием [для вступления Украины в Евросоюз] является мирприводит агентство TASR слова Фицо
Ранее премьер-министр Словакии заявил, что намерен сделать все возможное, чтобы страна не участвовала в предоставлении кредитов на военные нужды Киева.