Фицо: интерес Словакии - сохранение транзита нефти и газа через Украину Фицо: интерес Словакии - сохранение транзита нефти и газа через Украину

Москва3 мая Вести.Транзит нефти и газа через Украину в Центральную Европу с использованием словацкой транспортной сети относится к национальным интересам Словакии. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.

В видеообращении к согражданам в социальных сетях Роберт Фицо заявил, что Словакия должна возвращаться к теме транзита и своих интересов при каждой встрече с украинским политическим руководством.

Он отметил, что его отношения с главой киевского режима Зеленским характеризуются "диаметрально различными взглядами по многим темам", включая отказ в выделении кредитов Украине.

Словакия не будет участвовать и дальнейших анонсированных кредитах для Украины отметил премьер.

Причем вступить в Евросоюз Украина может только при условии выполнения всех требований, предъявляемых к кандидатам, однако против ее принятия будут те государства, которые сейчас ее больше всего поддерживают в войне с Россией, считает Роберт Фицо.