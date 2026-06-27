Фицо заявил, что у Словакии нет причин выделять деньги на военную помощь Киеву

Фицо: причин для выделения денег на военную помощь Украине у Словакии нет Фицо заявил, что у Словакии нет причин выделять деньги на военную помощь Киеву

Москва27 июн Вести.У Словакии нет причин для выделения средств на военную помощь Украины, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в эфире местной телепередачи "Субботние диалоги".

У Словакии… нет причин присоединяться к каким угодно военным кредитам для Украины сказал он

Словацкий премьер подчеркнул, что оказание подобной помощи только продлевает украинский конфликт.

Поскольку мы не участвовали в военном кредите для Украины в рамках Европейского союза, я буду вести переговоры (с высшими должностными лицами Словакии - прим. ред.) таким образом, чтобы у словацкой делегации не было мандата для одобрения присоединения Словакии к новой военной помощи для Украины отметил Фицо

Ранее сообщалось, что кредитование киевского режима повлечет для Евросоюза дополнительные издержки. Обслуживание займа в €90 млрд, рассчитанного на финансирование Украины на период 2026–2027 годов, будет стоить сообществу €3 млрд ежегодно — эти средства пойдут из общего бюджета ЕС.