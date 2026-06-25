Домбровскис: кредит Украине на €90 млрд обойдется ЕС в €3 млрд ежегодно

В ЕК сообщили, что ЕС заплатит €3 млрд в год за обслуживание кредита Украине Домбровскис: кредит Украине на €90 млрд обойдется ЕС в €3 млрд ежегодно

Москва25 июн Вести.Европейский союз понесет дополнительные финансовые затраты в связи с кредитованием киевского режима, сообщил заместитель председателя Европейской комиссии, еврокомиссар по евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис. Его цитирует ТАСС.

Обслуживание займа объемом €90 млрд, предназначенного для финансирования Украины в 2026–2027 годах, будет обходиться сообществу в €3 млрд в год из общего бюджета.

ЕС будет платить из европейского бюджета 3 млрд евро в год в виде процентов по этому кредиту отметил он

Ранее отмечалось, что МВФ примет окончательное решение о выделении Украине транша в размере $690 млн.