Москва25 июнВести.Европейский союз понесет дополнительные финансовые затраты в связи с кредитованием киевского режима, сообщил заместитель председателя Европейской комиссии, еврокомиссар по евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис. Его цитирует ТАСС.
Обслуживание займа объемом €90 млрд, предназначенного для финансирования Украины в 2026–2027 годах, будет обходиться сообществу в €3 млрд в год из общего бюджета.
ЕС будет платить из европейского бюджета 3 млрд евро в год в виде процентов по этому кредитуотметил он
Ранее отмечалось, что МВФ примет окончательное решение о выделении Украине транша в размере $690 млн.