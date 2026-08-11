Berliner Zeitung: ЕС не знает, кому придется заплатить за кредит Киеву

Брюссель не знает, кто заплатит за кредит Украине на 90 млрд евро Berliner Zeitung: ЕС не знает, кому придется заплатить за кредит Киеву

Москва11 авг Вести.Брюссель пока не может определить, какую сумму государствам Евросоюза придется выделить на обслуживание кредита Украине в размере 90 млрд евро и какие финансовые обязательства будут нести страны — члены объединения. Об этом пишет Berliner Zeitung.

По данным издания, Еврокомиссия не располагает расчетами о размере возможной субсидии на покрытие долговых расходов и пока не может сказать, будет ли этот механизм заложен в бюджет ЕС на 2027 год. Поэтому определить финансовые обязательства отдельных государств также невозможно.

Очевидно, что Европейская комиссия даже не знает, какую сумму должны заплатить государства — члены ЕС за кредит Украине приводятся в тексте слова депутата Европарламента Фабио Де Маси

Ранее экономист Сергей Зайнуллин предположил, что около 80-90% от кредита Украине останутся в Евросоюзе. Эти средства, допустил эксперт, будут потрачены на продукцию предприятий военно-промышленного комплекса.