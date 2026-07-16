Почти весь кредит Украине останется в Европе, считает экономист Эксперт: 80–90% от выделенных Украине 90 млрд евро останутся в ЕС

Москва16 июл Вести.80–90% от кредита в размере 90 миллиардов евро, выделенного Европой Украине, останутся в ЕС и будут потрачены в том числе на продукцию предприятий военно-промышленного комплекса. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.

По словам экономиста, подобная схема кредитования с обязательными закупками у конкретных производителей – это давно отработанный механизм.

Большая часть средств на Украину, естественно, не пойдет, а она останется в Евросоюзе и будет направлена на предприятия ВПК. Как европейские, так и американские. Собственно, давно уже существует схема подобных европейских и американских кредитов, которые даются на льготных условиях, но при обязательном условии закупки большей части у конкретных компаний. Поэтому, на мой взгляд, процентов 80-90 из этих вот траншей никуда уходить не будет, а будет перераспределяться внутри Евросоюза от правительств к военно-промышленному комплексу. Я так думаю, большая часть из них пойдет, конечно, компаниям ВПК… Как таковых живых денег, скорее всего, на Украину не придет, либо придет небольшая сумма в районе 5–10% заявил Зайнуллин

Ранее ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак заявил, что кредит на поддержку Украины в размере 90 миллиардов евро на самом деле выделяется не Киеву – эти средства пойдут на финансирование европейского ВПК.