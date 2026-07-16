Москва16 июл Вести.Кредит на поддержку Украины в размере 90 миллиардов евро на самом деле выделяется не Киеву – эти средства пойдут на финансирование европейского ВПК. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

Эксперт пояснил, что большая сумма кредита уйдет европейским производителям на оплату уже поставленного оружия и создание новых вооружений.

Все-таки эти деньги выделяются не Украине, а под предлогом Украины. 90 миллиардов выделили, как бы кредит Украине, на самом деле выделяют сами себе. 30 – на содержание режима, и тут вопрос, как они там будут его еще содержать, скорее всего, социальные программы будут урезаться и дальше, хотя там уже от социалки ничего не осталось. 60 миллиардов, которые предназначены на вооружение для Украины, они идут на оплату уже поставленных вооружений и на производство новых. Здесь та же история – они могут говорить, что это идет там для Украины, на Украину, на производство на Украине… Но в основном это идет все-таки на производство вооружений на территории Европы, и планы такие они сами озвучили. И [Глава Еврокомиссии] Урсула говорила, что нам очень важен и ценен опыт ведения боевых действий Украины, и мы будем выпускать дроны и прочие виды вооружений, исходя из этого. Они готовятся сами к войне заявил Дудчак

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с Евросоюзом о выделении кредита в 90 миллиардов евро.