Москва16 июл Вести.Кредит на поддержку Украины в размере 90 миллиардов евро, вероятно, будет распределен между европейскими оборонными концернами, прежде всего немецкими. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Хачатурян.

Эти 90 миллиардов предполагается, видимо, разделить между Rheinmetall и всеми его подразделениями, которые находятся на территории Европы. Но в основном, конечно, это немецкие компании. Возможно, привлекут американские, но вряд ли, скорее всего, европейцы по себе распилят сказал Хачатурян

Эксперт отметил, что основными направлениями расходов станут закупка БПЛА и разработка дешевой альтернативы американской системе ПВО Patriot.

Основное такое направление – это, понятно, беспилотники, на это выделяли деньги. И второй важный момент – это те аналоги Patriot, которые на сегодняшний день они планируют создать. Здесь, правда, большой вопрос, как они могут создать дешевую альтернативу Patriot, учитывая, что Patriot довольно дорогая система, одна из самых дорогих систем ПВО в мире, создать ее дешевый аналог достаточно сложно заявил Хачатурян

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз выделяет Украине первый транш в 3,2 млрд евро по программе финансирования Украины на 2026–2027 гг.