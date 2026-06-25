Фон дер Ляйен объявила о первом транше в 3,2 млрд евро для Украины

ЕС переведет Киеву первые 3,2 млрд евро из 90 млрд евро Фон дер Ляйен объявила о первом транше в 3,2 млрд евро для Украины

Москва25 июн Вести.Евросоюз выделяет Украине первый транш в 3,2 млрд евро по программе финансирования на 2026-2027 гг. Об этом заявила глава Еврокомиссии Усрула фон дер Ляйен на конференции в Польше.

Сегодня мы осуществляем перевод первого транша по кредиту на поддержку Украины в размере 90 миллиардов евро написала она в X, проиллюстрировав пост видео, на котором значится сумма в 3,2 млрд евро

С 2022 года, согласно размещенному ролику, сумма "общей поддержки" Украины составила 211,3 млрд евро.

Накануне портал Euractiv писал, что Еврокомиссия отложит выделение финансирования Украине в размере 5,9 млрд евро из-за необходимости отработки механизма по контролю этих денег.

В польском Гданьске проходит конференция по Украине, организованная Киевом и Варшавой. Глава киевского режима Владимир Зеленский на мероприятие не поехал после скандала, связанного с героизацией нацизма.