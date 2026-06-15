Москва15 июнВести.Евросоюз (ЕС) на саммите "Большой семерки" намерен поднять вопрос о дополнительном выделении Киеву до 45 миллиардов евро. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
На пресс-конференции перед встречей G7 глава ЕК отметила, что 90-миллиардный кредит ЕС покрывает две трети потребностей Украины на 2026–2027 годы.
В отношении еще одной трети мы надеемся на партнеров Украины. Мы будем обсуждать этот вопрос здесь на саммитесказала она
По словам фон дер Ляйен, первый транш от ЕС в размере 9 миллиардов евро в рамках общего кредита должен поступить киевскому режиму до конца июня. Она также добавила, что Брюссель уже приступает к обсуждению поддержки Украины на следующую зиму.
Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас ранее заявляла, что первые деньги из одобренной суммы Киев потратит на закупку беспилотников.