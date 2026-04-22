Москва22 апрВести.Внутри Евросоюза главные выгодополучатели от кредита для Украины – представители ВПК. Такое мнение ИС "Вести" озвучил политолог, директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.
Он добавил, что также заработают и страны, в которых расположены военные производства: ФРГ, Франция, Швеция.
Среди выигравших внутри Евросоюза – это ВПК-лобби. И это прежде всего, так сказать, государства, у которых есть свой собственный военно-промышленный комплекс, достаточно сильный, да. Например, это Франция, ФРГ, Швеция, да, кто, в общем-то, и так работает с Украиной и, так сказать, где оборонные компании рассчитывают на поставки своих вооружений на Украинуобъяснил Нейжмаков
Ранее сообщалось, что Венгрия и Словакия отказались участвовать в финансовой поддержке Украины. Но, несмотря на это, страны сняли вето с выдачи Киеву кредита на 90 млрд евро.