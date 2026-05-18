ЕС и Украина пока не подписали ключевые документы для выделения кредита

Москва18 мая Вести.Европейский союз и Украина до сих пор не подписали три ключевых документа, необходимых для выделения кредита в 90 миллиардов евро. Об этом на брифинге в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари.

Соглашения до сих пор не заключены, несмотря на ранее данные обещания перевести первые средства из нового кредитного пакета уже в начале июня.

Мы можем подтвердить, что нам еще предстоит подписать три документа, которые необходимы для выделения кредита. Самым продвинутым на данном этапе можно считать меморандум о взаимопонимании сказал Уйвари журналистам

Помимо меморандума, ЕС должен утвердить программу макрофинансовой помощи Украине, основанную на реформах и обязательствах Киева.

Кроме этого, Брюсселю необходимо внести изменения в положения о фонде Евросоюза для помощи Украине. Пока эти документы не приняты, ЕС технически не может осуществить перевод средств.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее подчеркивал, что киевский режим с 2022 года получил кредитов от Международного валютного фонда в шесть раз больше своей квоты.