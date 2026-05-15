Москва15 маяВести.За четыре года Международный валютный фонд (МВФ) выдал Киеву кредитов в шесть раз больше квоты. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседаний глав МИД БРИКС в Нью-Дели.
Не ручаюсь за точность цифр до последней запятой, но посмотрите, какие страны получили кредиты и как эти кредиты соотносятся между собой. Вот Украина за три-четыре последних года получила кредитов из Международного валютного фонда где-то, боюсь ошибиться, но под 600% своей квоты. То есть в 6 раз превышая свою квотузаявил министр
Он добавил, что это количество займов в несколько раз превышает то, что получили за соответствующий период все страны Африки.
Ранее Лавров заявил, что G20 будет перспективной площадкой для общения, если Запад перестанет украинизировать повестку.