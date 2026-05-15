Лавров: G20 - перспективная площадка, если Запад прекратит ее украинизировать

Москва15 мая Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров надеется, что западные страны "Большой двадцатки" (G20) перестанут украинизировать повестку в группе. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции по итогам заседаний глав МИД БРИКС в Нью-Дели.

В целом, это весьма перспективная полянка, площадка, если западные партнеры прекратят украинизировать и эту повестку в "Группе двадцати" подчеркнул министр

БРИКС, по его словам, будет категорически против каких-либо политических дискуссий в рамках G20, которые будут заслонять актуальные задачи реформы мировой экономики.