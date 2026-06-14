Москва14 июнВести.Глава словацкого правительства Роберт Фицо выразил разочарование тем, что Евросоюз готов финансировать конфликт на Украине до последнего украинского военнослужащего и последнего евро, вместо того чтобы заниматься вопросами, которые действительно беспокоят жителей Европы.
В видеообращении, опубликованном в воскресенье на его официальной странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская), Фицо рассказал, что в пятницу обсудил с председателем Европейского совета Антониу Коштой подготовку к предстоящему саммиту Европейского совета.
Я снова выразил разочарование в связи с тем, что выводы (саммита - ред.) носят общий характер, что мы не можем сдвинуться с места в вопросах снижающейся конкурентоспособности Европейского союза и чрезвычайно высоких цен на энергию, зато в том, что касается Украины, все ясно: до последнего украинского солдата, до последнего евро необходимо вести войнусказал Фицо
Кроме того, Фицо подтвердил намерение вынести на грядущий саммит ЕС вопрос о компенсациях для Словакии за вооружение, которое предыдущее правительство республики передало Украине.
Ранее словацкий премьер рассказал, что, по его мнению, может предотвратить третью мировую войну