Фицо упрекнул ЕС в нежелании решать собственные проблемы, при этом помогая Киеву Фицо: ЕС готов помогать Украине до последнего евро, игнорируя свои проблемы

Москва14 июн Вести.Глава словацкого правительства Роберт Фицо выразил разочарование тем, что Евросоюз готов финансировать конфликт на Украине до последнего украинского военнослужащего и последнего евро, вместо того чтобы заниматься вопросами, которые действительно беспокоят жителей Европы.

В видеообращении, опубликованном в воскресенье на его официальной странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская), Фицо рассказал, что в пятницу обсудил с председателем Европейского совета Антониу Коштой подготовку к предстоящему саммиту Европейского совета.

Я снова выразил разочарование в связи с тем, что выводы (саммита - ред.) носят общий характер, что мы не можем сдвинуться с места в вопросах снижающейся конкурентоспособности Европейского союза и чрезвычайно высоких цен на энергию, зато в том, что касается Украины, все ясно: до последнего украинского солдата, до последнего евро необходимо вести войну сказал Фицо

Кроме того, Фицо подтвердил намерение вынести на грядущий саммит ЕС вопрос о компенсациях для Словакии за вооружение, которое предыдущее правительство республики передало Украине.

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