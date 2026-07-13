Москва13 июл Вести.Конфликт на Украине подтвердил беспомощность руководства Европейского союза (ЕС). Таким мнением поделился глава МИД Словакии Юрай Бланар.

По его словам, ЕС лишь "оплачивает и покрывает" расходы, связанные с конфликтом, но ничего не решает.

Нынешнее руководство Европейского союза, как и ведущих стран евроблока, я оцениваю как беспомощное​​​… Европейский союз не способен быть за столом переговоров о мире заявил Бланар в интервью изданию Štandard

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что европейские элиты погрязли в русофобии. По его мнению, выживание Европы возможно только при объединении усилий Востока и Запада