В МИД РФ указали на отсутствие у ЕС идей по урегулированию конфликта на Украине Мирошник: ЕС нагнетает ситуацию вокруг Киева вместо поиска путей урегулирования

Москва22 апр Вести.Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью газете "Известия" обвинил руководство Евросоюза в нагнетании напряженности вокруг украинского кризиса.

Дипломат подчеркнул, что Брюссель полностью игнорирует возможность поиска путей мирного урегулирования.

Представитель российского внешнеполитического ведомства охарактеризовал продолжение финансовой поддержки Украины со стороны ЕС как открыто враждебные действия в отношении России.

По словам Мирошника, использование любых механизмов — от прямых дотаций до кредитных линий — свидетельствует о нежелании европейских лидеров содействовать дипломатии. Так, вместо поиска компромиссов Евросоюз предпринимает шаги, способствующие исключительно продолжению кровопролития.

Они занимаются накачиванием Украины и продолжением финансирования для перезапуска своего ВПК отметил Мирошник



Он также добавил, что действия ЕС направлены на срыв возможного переговорного процесса, инициатива которого ранее была проявлена со стороны Вашингтона.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в интервью ИС "Вести" заявил, что участие Европейского союза в украинском конфликте – их попытка оказаться за столом переговоров и заключить выгодное соглашение с Россией и США.