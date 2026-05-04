Фицо: причин для восстановления аварийных поставок электроэнергии на Украину нет

Фицо высказался о возможности аварийных поставок электроэнергии на Украину Фицо: причин для восстановления аварийных поставок электроэнергии на Украину нет

Москва4 мая Вести.Причины для восстановления аварийных поставок электроэнергии на Украину в настоящий момент отсутствуют. Об этом журналистам заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Страна остановила помощь Киеву в виде аварийных поставок электроэнергии в феврале. Тогда словацкие власти объяснили это тем, что Украина на тот момент не восстановила подачу российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

В данный момент я не вижу никаких причин для возобновления поставок такого вида электроэнергии сказал Фицо

В марте стало известно, что правительство Словакии одобрило расторжение соглашения с украинской стороной о помощи аварийными поставками электроэнергии.