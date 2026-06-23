РИА Новости: Елена Зеленская не отменила свой визит на конференцию в Гданьске

СМИ: Елена Зеленская поедет на конференцию в Гданьске без мужа РИА Новости: Елена Зеленская не отменила свой визит на конференцию в Гданьске

Москва23 июн Вести.Елена Зеленская, супруга главы киевского режима Владимира Зеленского, в отличие от мужа, не отменила свое участие в конференции, которая пройдет в польском Гданьске. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к организаторам мероприятия.

Источник утверждает, что "уже понятно", что Зеленского "в свете последних событий" на конференции не будет.

Но в одном из мероприятий в рамках этой конференции запланировано участие его супруги – Елены Зеленской цитирует агентство своего собеседника

Зеленская, согласно сообщению, планирует выступить.

Ранее бывший посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий заявил, что Зеленского обидело решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить его награды из-за героизации нацистской Украинской Повстанческой Армии (УПА, экстремистская организация, запрещенная в РФ). По данным Цихоцкого, Зеленский не приедет на конференцию по Украине в Гданьск.

Однако премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что конференция по Украине все равно состоится.